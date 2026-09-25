路透社获取一份为欧盟领导人准备的报告摘要显示，欧盟目前重整军备的速度和成效均不足，无法实现在2030年前具备防御俄罗斯的目标。

报道称，欧洲防务局（EDA）在首份年度《防务战备报告》中指出，欧盟成员国当前的规划“似乎无法达成”既定目标，无法填补防空反导、地面作战、海军力量、弹药储备及无人机等领域的能力缺口。

这个欧盟机构在报告中写道：“面对复杂恶化的安全环境和俄罗斯的侵略威胁，我们必须以更大的力度和更快的速度行动，才能在2030年前做好防卫准备。”

欧盟27国领导人于去年要求撰写这份报告，以评估欧洲加强自身防务方面的进展。此举折射出俄罗斯入侵乌克兰带来的安全威胁，以及美国总统特朗普要求欧洲承担更多安全责任的压力。

特朗普今年一度威胁退出北约。今年7月在土耳其安卡拉举行的北约峰会上，他再次承诺遵守北约的集体防御条款。

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俄罗斯否认有意图攻击任何欧盟成员国，并反指欧洲领导人散布恐慌。欧盟领导人则指出，俄罗斯在2022年全面入侵乌克兰前也曾发表类似说法。

预计欧盟各国防长将在星期一（9月28日）于布鲁塞尔讨论欧洲防务局的报告，随后报告将呈交欧盟领导人。