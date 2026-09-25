（纽约综合电）波兰外长西科尔斯基说，波兰正与美国合作，在波兰设立美军首个永久基地，可派驻多达1万名兵员。

西科尔斯基星期四（9月24日）在纽约出席美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）的活动时说，波兰希望美国总统特朗普遵守承诺，在波兰维持让人安心的军事存在，但不让俄罗斯感到受威胁。

在波兰永久驻守的提案，首次在2018年由时任波兰总统杜达提出，后来随着俄乌战争爆发，华沙官员更是加紧游说美军维持永久军事存在。

特朗普上周说，在波兰建立新基地的计划取得“重大进展”。他正寻求把防卫欧洲的重担，转移给北约其他成员国。

西科尔斯基说，设基地的计划将扩大美军在东欧的驻军规模，超过目前以轮换方式驻扎的7000人。

波兰总统纳夫罗茨基也一直力推在波兰建立永久美军基地，并提议将基地命名为“特朗普堡垒”（Fort Trump）。

纳夫罗茨基星期二接受彭博电视台采访时说，设基地的决定只是时间问题，并希望这个基地能在2029年特朗普的任期结束前建成。纳夫罗茨基与特朗普建立了密切关系，特朗普曾在波兰2025年总统竞选期间对他表示支持。