俄罗斯国会选举结果显示，执政党统一俄罗斯党赢得349个议席，获得宪法多数地位。

新华社报道，俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）星期五（9月25日）公布第九届国家杜马（国会下院）选举结果，总统普京所在的统一俄罗斯党（统俄党）以349个席位，获得宪法多数地位。

帕姆菲洛娃说，根据统计数据，俄罗斯联邦共产党获得37席，位居第二；俄罗斯自由民主党获得23席，位列第三；新人党和公正俄罗斯党分别获得19席和17席。此外，祖国党获得一席，另有四名独立候选人获得四席。

帕姆菲洛娃还说，本届选举中，共有46名参与特别军事行动（即对乌克兰战争）的人员成为议员，其中41人来自统俄党。

俄罗斯9月18日至20日举行俄乌战争爆发以来的首次国家杜马选举。国家杜马是俄常设立法机构，由450名代表组成。

据介绍，本届选举席位设置延续传统模式，450个国家杜马议席中，225席依据政党名单按比例分配，剩余225席通过全国单席位选区以相对多数投票制产生。