三名知情人士透露，美国政府已作出具有法律约束力的承诺，在期限前拨付去年底国会批准的乌克兰军事援助剩余资金。

路透社引述匿名消息人士报道，截至本周初，“乌克兰安全援助倡议”（USAI）项下的4亿美元（约5亿1120万新元），已有3亿零700万美元落实。特朗普政府计划在9月30日本财政年度结束前，落实剩余9300万美元的拨款承诺。

这9300万美元虽无须在今年年底前全部支出，但如果届时未正式签署合同，这笔资金将会失效。

负责监管“乌克兰安全援助倡议”项目的五角大楼拒绝对此置评。

“乌克兰安全援助倡议”的资金拨付一直是国会争论的焦点。民主党人以及部分共和党人批评五角大楼迟迟未向乌克兰发放这笔援助，尽管国会早在去年12月已投票通过相关拨款。

近几个月来，特朗普对乌克兰的态度转趋积极，不仅批准了一项授权乌克兰生产“爱国者”拦截导弹的提案，还签署了一项针对俄罗斯的制裁法案。

本周，特朗普在纽约联合国总部会见乌克兰总统泽连斯基。会后，泽连斯基说，双方讨论了结束俄乌战争的努力，包括实施能源相关目标双边停火的可能性。

消息人士称，首批物资已于本月开始交付，其中包括进攻性武器及装甲车辆备件等装备。其余物资预计将在2029年10月之前交付。特朗普的总统任期将于2029年1月结束。

其中一名消息人士说，尽管俄罗斯正利用无人机和弹道导弹轰炸乌克兰城市，但这批军事装备并不包括“爱国者”导弹。

美伊战争和乌克兰战争已导致全球“爱国者”导弹库存见底，基辅方面一直在极力争取获得更多此类导弹。