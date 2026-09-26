俄罗斯和乌克兰星期六相互发动袭击，造成至少七人死亡。

法新社报道，乌克兰总统泽连斯基星期六（9月26日）在社媒发文说，俄罗斯“每天都在升级”攻势。乌克兰多地星期六遭俄军空袭，其中南部城市扎波罗热有两人死亡。

乌克兰北部苏梅当局说，当地也有两人在袭击中丧命，另有一名儿童受伤。

基辅市当局说，首都多区遭袭，数人受伤，索洛米扬斯基区（Solomianskyi）一栋住宅建筑被击中。就在一天前，俄军对基辅发动日间袭击，造成七人死亡。

随着乌克兰准备迎来又一个战时冬季，俄罗斯近期加大对基辅的攻击，包括在白天发动袭击。

乌克兰星期六也对俄罗斯发动报复性袭击。今年以来，乌军不断扩大对俄罗斯境内目标的远程打击范围，最远已达到乌拉尔地区和西伯利亚。

泽连斯基说，乌军击中俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区（Krasnodar）一座炼油厂，以及邻近罗斯托夫地区一座为俄军供应物资的工厂。

克拉斯诺达尔当局称，乌克兰无人机袭击造成三人死亡。