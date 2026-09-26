俄乌互袭至少七死 基辅等地遭俄军夜袭
乌克兰多地星期六（9月26日）遭俄军空袭，其中南部城市扎波罗热有两人死亡。消防人员星期六在扎波罗热一处被俄军空袭击中的市集进行灭火工作。 （路透社）
俄罗斯和乌克兰星期六相互发动袭击，造成至少七人死亡。
法新社报道，乌克兰总统泽连斯基星期六（9月26日）在社媒发文说，俄罗斯“每天都在升级”攻势。乌克兰多地星期六遭俄军空袭，其中南部城市扎波罗热有两人死亡。
乌克兰北部苏梅当局说，当地也有两人在袭击中丧命，另有一名儿童受伤。
基辅市当局说，首都多区遭袭，数人受伤，索洛米扬斯基区（Solomianskyi）一栋住宅建筑被击中。就在一天前，俄军对基辅发动日间袭击，造成七人死亡。
随着乌克兰准备迎来又一个战时冬季，俄罗斯近期加大对基辅的攻击，包括在白天发动袭击。
乌克兰星期六也对俄罗斯发动报复性袭击。今年以来，乌军不断扩大对俄罗斯境内目标的远程打击范围，最远已达到乌拉尔地区和西伯利亚。
泽连斯基说，乌军击中俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区（Krasnodar）一座炼油厂，以及邻近罗斯托夫地区一座为俄军供应物资的工厂。
克拉斯诺达尔当局称，乌克兰无人机袭击造成三人死亡。