自俄乌战争爆发以来，德国外交部长瓦德富尔和俄罗斯外长拉夫罗夫首次会晤，不过两国关系仍显紧张。

路透社报道，拉夫罗夫和瓦德富尔星期六（9月26日）在纽约出席联合国大会期间举行会晤。

拉夫罗夫之后在新闻发布会上的态度，反映出两国关系依然冷淡。他称，在与德国外长的会谈中，他没有听到任何柏林未曾在官方公开声明中发表过的新内容。

拉夫罗夫说：“我很坦率地告诉他……你其实可以直接打电话给我，对我说：‘去读我的声明吧’。”

尽管如此，双方官员透露，两国外长仍就双边关系和乌克兰战争进行了讨论。

德国代表团消息人士称，瓦德富尔在会谈中敦促拉夫罗夫“尽一切可能，就通过黑海出口粮食达成协议”。消息人士说，瓦德富尔告诉拉夫罗夫：“时间紧迫。鉴于许多国家——尤其是全球南方国家——面临粮食短缺，各方必须愿意建设性地参与其中。”

消息人士还称，瓦德富尔也说，务实的解决方案可以为采取进一步的切实步骤铺平道路。

拉夫罗夫则在记者会上说，俄罗斯一直与印度、埃及和土耳其就确保黑海安全航行的提案进行谈判，这可能涉及俄罗斯与这些国家之间的双边协议。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰、俄乌战争爆发以来，莫斯科与乌克兰的盟友柏林之间的关系一直处于冰冻状态。今年8月，德国东部莱比锡/哈雷机场发生无人机事件后，两国紧张局势进一步升级。

同时，鉴于在战时与俄罗斯外长会面高度敏感，瓦德富尔在会后向其欧洲盟友通报了会晤情况。他在信中写道：“我利用这个机会重申了我们对俄罗斯侵略乌克兰战争的立场，并呼吁立即全面停火，当前最迫切的是关注粮食出口和能源基础设施。”

代表团消息人士称，瓦德普尔也在会谈中呼吁俄罗斯放弃针对德国、欧洲和北约的、导致局势升级的危险道路。