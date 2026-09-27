美国财政部长贝森特说，他已向全球各地派出了特使，游说各国在经济上孤立伊朗，并称这些努力正在取得成效。

贝森特星期六（9月26日）在社交媒体X上发文说，他已指示将多个工作组派往全球各地，与各国政府交涉，要求他们对伊朗政权采取行动，“这些努力正在取得成效”。

贝森特指出，土耳其和阿曼已停飞伊朗私营航空公司马汉航空（Mahan Air）的入境航班，而阿拉伯联合酋长国则已停飞了所有伊朗航空公司的航班。

阿联酋经济枢纽迪拜是伊朗航空公司的主要目的地，每天都有多个航班往返两地，双边人员往来和商业联系也极其紧密。

贝森特也重点提到了新的银行限制措施，包括阿联酋中央银行星期三（23日）宣布阻断了伊朗国民银行（Bank Melli）在阿联酋分支机构的所有往来交易，土耳其上周也吊销了伊朗人民银行（Bank Mellat）的执照。这是一家多年来一直受到西方制裁的半私营金融机构。

贝森特转发的一篇《华尔街日报》报道指出，负责恐怖主义融资事务的美国财政部助理部长伯克（Jonathan Burke），在过去两周内奔走于中东和欧洲，全力推动这项被贝森特称为对德黑兰实施“经济诺曼底登陆”（economic D-Day）的计划。