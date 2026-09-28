席卷日本千叶县和神奈川县的台风“杜鹃”已导致两地13人遇难，另有两人失联，千叶县超4000户家庭仍处于停电状态，部分区间铁路预计需要三个月才能恢复通车，影响呈现长期化趋势。

日本共同社星期一（9月28日）报道，距离台风带来的强降雨已过去一周，神奈川县确认五人死亡，千叶县确认八人死亡，另有两人下落不明，遇难者大多死于塌方。两县还共有三人重伤、31人轻伤。

千叶县北部印旛沼有两处堤坝发生决口，最宽处约100米，积水漫溢约5平方公里，导致住宅和田地被淹。目前，当地正在推进修复作业，以防备台风“舒力基”逼近。

以千叶县市原市为主的部分区域，因倒下的树木和塌方导致维修人员难以抵达设备所在地，目前仍处于停电状态，部分区域还持续停水。

交通方面，东日本铁路公司（JR东日本）千叶事业总部称，内房线在市原市姊崎站至木更津市木更津站之间，有五处发生大规模塌方，预计至少需要三个月才能恢复通车，日均约有5万4000人出行受到影响。

千叶县星期天（27日）汇总数据显示，共有1697栋住宅受损，其中40栋全毁、57栋半毁、66栋部分受损，另有673栋住宅地板以上浸水，861栋地板以下浸水。