（基辅综合电）俄罗斯接连空袭乌克兰多地，造成八人死亡、至少15人受伤。乌克兰总统泽连斯基谴责俄军过去一周向乌克兰发射近3900架无人机、航空炸弹和各类导弹，袭击强度持续上升。

乌克兰当局称，俄军星期天（9月27日）袭击北部城市苏梅一所儿童中心，造成三人死亡，包括一名16岁少女。扎波罗热、基辅和敖德萨地区另有五人丧命。俄军隔天凌晨又以制导航空炸弹击中哈尔科夫一栋公寓楼，造成24人受伤，包括八名儿童。

泽连斯基批评，俄罗斯若真如美国谈判人员所言，同意采取实际行动缓和局势，就不会持续发动密集空袭。俄罗斯则否认以平民为目标，称俄军袭击的是基辅两座为乌军提供服务的数据中心。

乌军也在东部战线展开反攻。第三军团指挥官比列茨基星期一说，乌军在顿涅茨克北部再夺回51平方公里土地，迄今夺回的土地达176平方公里。

俄军星期一（9月28日）空袭哈尔科夫（Kharkiv）一栋多层住宅楼，造成多人死伤；救援人员随后进入受损建筑搜救。（法新社）

美国智库战争研究所认为，这轮反攻已打乱俄军包围乌东据点城市的部署。不过，目前尚无法独立核实乌方报告的战果。

泽连斯基同日还说，乌军袭击了俄罗斯克拉斯诺达尔地区的石油设施，以及图拉和沃罗涅日地区两座军工厂。

克里姆林宫发言人佩斯科夫则称，乌克兰必须为过去数月袭击俄罗斯的行动“付出代价”。

美国主导的停战斡旋至今未取得突破，乌克兰也在俄军加强空袭之际，为又一个艰难的冬季做准备。