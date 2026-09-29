乌克兰总统泽连斯基披露了朝鲜向俄罗斯部署军队的“新数据”。他表示，目前已有逾8000名朝鲜士兵进驻俄罗斯境内，且另有1万名朝军正准备前往增援。

路透社报道，泽连斯基星期一（9月28）说，新一批士兵“正接受选拔与训练，随后将被部署到俄罗斯”。

泽连斯基8月曾说，可能有多达5万名朝鲜士兵被派往俄罗斯参战，并呼吁韩国为乌克兰提供防空支持。

韩国于7月宣布了一项1亿美元（约1亿2778万新元）的对乌援助计划，但不包括致命性武器。

泽连斯基上周在纽约联合国大会发言时，透露乌克兰已将两名朝鲜战俘移交给韩国，引发韩方不满。

韩国称乌克兰违反双方就移交朝鲜战俘一事达成的保密协议，但基辅否认有保密协议。

韩国总统府办公室27日发表声明，要求乌克兰就单方面对外公开向韩国移交两名朝鲜战俘一事正式道歉，并表示韩国政府正在评估是否采取进一步的措施。

据乌韩双方估计，2024年至今，朝鲜已派遣约1万4000至1万5000名士兵入俄参战，其中多数部署在库尔斯克州，协助阻击乌军进攻。

此外，据乌克兰及独立机构评估，朝鲜还向俄罗斯提供了数百万发炮弹和迫击炮弹，以及弹道导弹、远程火炮系统和多管火箭炮系统。