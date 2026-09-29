北约秘书长吕特星期二（9月29日）呼吁各国对俄罗斯在欧洲发动的破坏活动保持“冷静”，并称这未能削弱西方对乌克兰的支持。

法新社报道，爱沙尼亚星期二指责俄罗斯，莫斯科的“特工部门”下令在8月对一家国防企业发动纵火袭击。

吕特告诉记者：“俄罗斯继续对北约盟国展开鲁莽的敌对行动。它试图削弱我们的决心，并阻止我们支持乌克兰。”

“但俄罗斯没有得逞。它在乌克兰战场上没有得逞，也未能破坏我们的团结和对乌克兰的支持。”

欧洲多国政府称，莫斯科正加大针对支持乌克兰的国家的破坏和干预行动。

爱沙尼亚这起事件发生前不久，德国的莱比锡/哈雷机场发现一架装有爆炸物的无人机，柏林方面将此事归咎于莫斯科。

吕特承认，俄罗斯的这些活动“可能产生影响，而且有时显然确实造成了影响”。不过，他敦促北约国家“保持冷静、继续前行，并支持乌克兰”。

吕特说：“我们不应对俄罗斯抱有天真的想法……但他们知道，我们更强大。”

与吕特一同发言的立陶宛总理辛克维丘斯说，情报部门目前没有发现莫斯科准备发动规模更大的行动的证据。

他说：“如果确实面临威胁，我们当然必须说出来，但不能夸大其词，声称未来几个月或几周内就会发生什么事情。”

“风险依然存在，但并没有出现波动……既没有上升，也没有下降。”