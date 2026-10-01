俄罗斯警告北约，如果北约试图封锁俄罗斯位于波罗的海沿岸的加里宁格勒州，俄方准备动用包括核武器在内的所有手段，保卫本国领土。

路透社星期四（10月1日）报道，俄罗斯在一份外交照会文件中，向北约发出上述警告。

莫斯科在文件中指责北约采取“危险且鲁莽的方针”，带来“爆发直接武装冲突的高风险”，包括俄罗斯打击北约成员国决策中心的可能。

北约秘书长吕特说，北约已针对俄罗斯的信息作出回应。“我们是防御联盟。请（俄方）停止核威胁，这种威胁完全没必要，也无济于事。”

他在一份书面回复中表明，北约重申，任何演习或活动都不会对俄罗斯联邦领土构成威胁。

“我们呼吁俄罗斯联邦结束对乌克兰无端发动的全面入侵，敦促俄方避免针对北约盟国采取日益鲁莽的行动，并停止不负责任的核言论。”

加里宁格勒夹在波兰和立陶宛之间，面积略大于美国康涅狄格州，是一块高度军事化的俄罗斯领土。

俄罗斯驻至少三个欧洲国家的大使馆近日都发表声明，指责北约通过军事演习以及针对加里宁格勒的行动预案，来加剧紧张局势。