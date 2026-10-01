近年来，美国迈阿密整体公寓销售普遍低迷，但市场中的一个板块却在蓬勃发展——未建成的超豪华公寓销售火爆。

彭博社星期四（10月1日）报道，开发商太古地产总裁马丁在接受采访时说，位于金融中心旁一座人工岛布里克尔钥匙岛（Brickell Key）上的迈阿密文华东方公寓项目，尚未破土动工便已售出价值17亿美元的公寓。

已售房源中包括两套各售价约5000万美元、创下纪录的顶层公寓。买家中约65%来自美国国内，高于迈阿密高端市场的通常水平；这一市场历来吸引更多国际客户。州外投资者来自加利福尼亚州、纽约州和马萨诸塞州。

太古地产还开发了综合用途项目布里克尔城市中心，目前正为计划于2030年竣工的两座大楼建设自行融资。

马丁说，金融和科技行业的买家正在推动需求，许多人选择全现金支付。“迈阿密高端市场的经济格局已发生翻天覆地的变化。人们才刚刚开始理解这意味着什么。”

在太古地产的施工现场，原有的文华东方酒店已于今年早些时候拆除。66层的南塔将设228套住宅，其中80%已售出。北侧一栋33层大楼将设有121间客房的酒店及住宅，住宅部分已售出25%。

自南塔于2024年开始销售以来，价格已上涨30%。马丁透露，迄今约30%的买家计划将公寓作为首要居所，60%则将其作为第二居所。

他说：“我们在800万至1000万美元价位上与独栋别墅展开竞争。这反映了人们的居住方式。” 太古地产拒绝就总建筑成本或预计销售收入置评。