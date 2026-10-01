美国迈阿密项目尚未动工已售出17亿美元公寓
4月12日，美国佛罗里达州迈阿密布里克尔钥匙岛上的原文华东方酒店实施爆破拆除，围观者聚集在海滨，从附近街道、桥梁及比斯坎湾上的船只观看并记录爆破过程。这家海滨酒店于2000年开业，当日凌晨被爆破拆除，为太古地产的新豪华开发项目让路；项目包括一家规模更大的文华东方酒店和一座66层住宅塔楼。 （档案照片）
近年来，美国迈阿密整体公寓销售普遍低迷，但市场中的一个板块却在蓬勃发展——未建成的超豪华公寓销售火爆。
彭博社星期四（10月1日）报道，开发商太古地产总裁马丁在接受采访时说，位于金融中心旁一座人工岛布里克尔钥匙岛（Brickell Key）上的迈阿密文华东方公寓项目，尚未破土动工便已售出价值17亿美元的公寓。
已售房源中包括两套各售价约5000万美元、创下纪录的顶层公寓。买家中约65%来自美国国内，高于迈阿密高端市场的通常水平；这一市场历来吸引更多国际客户。州外投资者来自加利福尼亚州、纽约州和马萨诸塞州。
太古地产还开发了综合用途项目布里克尔城市中心，目前正为计划于2030年竣工的两座大楼建设自行融资。
马丁说，金融和科技行业的买家正在推动需求，许多人选择全现金支付。“迈阿密高端市场的经济格局已发生翻天覆地的变化。人们才刚刚开始理解这意味着什么。”
在太古地产的施工现场，原有的文华东方酒店已于今年早些时候拆除。66层的南塔将设228套住宅，其中80%已售出。北侧一栋33层大楼将设有121间客房的酒店及住宅，住宅部分已售出25%。
自南塔于2024年开始销售以来，价格已上涨30%。马丁透露，迄今约30%的买家计划将公寓作为首要居所，60%则将其作为第二居所。
他说：“我们在800万至1000万美元价位上与独栋别墅展开竞争。这反映了人们的居住方式。” 太古地产拒绝就总建筑成本或预计销售收入置评。