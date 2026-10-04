一直反对俄乌战争的俄罗斯前总理卡西亚诺夫批评，尽管俄罗斯经济问题日益严重，普通民众与精英阶层的焦虑情绪也在上升，但现任总统普京并不愿承认入侵乌克兰是个错误决定，也没有准备好通过谈判来结束战争。

卡西亚诺夫星期六（10月3日）在巴黎接受法新社专访时说，他相信普京深知自己在2022年入侵乌克兰是一个错误，但他绝不会改变既定路线。

卡西亚诺夫直言：“他犯了一个自己无法承认的错误……他轻信了安全部门关于乌克兰很脆弱的报告。”

现年68岁的卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）在2000年至2004年间担任俄罗斯总理，后于2022年离开俄罗斯，目前流亡拉脱维亚首都里加；2023年，莫斯科将他列为“外国代理人”。

卡西亚诺夫表示，他不认为战争会在2027年结束，因为美伊冲突导致的油价高企，以及美国和欧洲国家在如何应对克里姆林宫问题上的分歧，都让普京底气大增。

卡西亚诺夫说：“普京当然在暗自得意。他显然认为自己无需做出任何让步，就能让战争继续下去，并坚信自己能在针对乌克兰的消耗战中取胜。”

他警告，即将到来的冬季对乌克兰而言可能异常残酷，并敦促西方国家团结一致，对克里姆林宫施加心理压力，同时紧急向基辅提供“爱国者”防空导弹，以保护乌克兰民用基础设施免受日益加剧的打击。

卡西亚诺夫透露，他仍与俄罗斯统治精英阶层的一些人保持着联系，并称他们正被恐惧笼罩着。“每个人都希望战争结束，绝大多数人都是这么想的。不同之处在于人们想要怎样的结局：有些人希望以胜利结束，有些人希望以普京战败结束，还有些人则只希望战争停下来，无论结果如何。”

至于普通俄罗斯民众，卡西亚诺夫认为，尽管伤亡人数不断增加，食品价格不断上涨，但还没有到爆发起义的程度。不过他也说，新一轮的大规模军事动员可能会引发街头抗议。

曾是苏联情报机构克格勃（KGB）特工的普京，一直坚称数百万俄罗斯人支持这场战争。今年9月，执政党在一场被批评者指责受到严密控制的选举中，赢得创纪录的绝对多数席位，普京也将这次投票描绘成民众对战争的支持。

卡西亚诺夫：西方最大的错误就是太害怕普京

卡西亚诺夫是在出席巴黎非政府组织“自由俄罗斯”（Russie-Libertes）为反普京流亡人士举办的会议间隙受访的。

他在会议上发言时直言，西方和欧洲人犯下的最大错误，就是太害怕普京。“他没有看起来那么强大……普京其实比许多欧洲人更害怕按下核按钮。”

卡西亚诺夫说，普京正在通过增加混合攻击，挑衅西方采取行动，以便他加以利用。“他是个煽动者。他唯一懂的运作模式，就是他在克格勃学院学到的那一套。这是他亲口告诉我的。”

卡西亚诺夫指出，普京希望外界认为他是一个“疯子”，但实际上他只是一个“极度精于算计的冷酷家伙”。

不过，他不认为普京准备与欧洲爆发全面冲突，“普京想要的是尊重。他想逼迫整个欧洲对他表示尊重。”