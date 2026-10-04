（基辅／巴黎综合电）乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯正准备在冬季来临前扩大对乌克兰民用目标的空袭，企图迫使民众撤离基辅等城市。他警告，乌军将加大对俄罗斯炼油厂的打击作为回应，但不会攻击平民。

泽连斯基星期六（10月3日）接受路透社专访时说，乌克兰情报部门取得的文件显示，俄总统普京已下达扩大空袭范围的“新方针”，道路、学校、医院等民用设施都可能成为攻击目标。他认为，俄军在关键前线受挫、伤亡增加，促使普京通过加强空袭来显示强硬。

过去一周，基辅的能源、通信和交通设施持续遭到俄军无人机和导弹袭击，连接第聂伯河两岸的桥梁也首次成为攻击目标。

俄国防部星期天（4日）随后宣布，俄军将加强打击基辅及乌克兰其他地区的军事设施、国防工业场所和相关基础设施。俄外交部也敦促外国人和外交官撤离基辅，称俄方将继续发动大规模空袭，报复乌克兰近几个月对俄发动的袭击。

泽连斯基说，俄军攻击乌克兰能源设施，乌军就必须反击俄能源产业，重点打击炼油厂等为战争提供资金的设施。他强调，目前看不到普京有意展开和平谈判，也看不到俄方愿意讨论停止攻击能源设施。

美国总统特朗普上月曾要求基辅停止攻击俄石油设施，理由是这类袭击推高了全球柴油价格。泽连斯基则表明，西方若要恢复与俄方的经济和外交关系，前提必须是其停止敌对行动。

流亡海外的俄前总理卡西亚诺夫长期公开批评普京。他说，普京尚未准备通过谈判结束战争，尽管普京明白入侵乌克兰是错误，却无法承认；美伊冲突推高油价，加上美欧对俄政策分歧，也让普京相信可以不作让步，继续打消耗战。

卡西亚诺夫警告，乌克兰即将面对格外严酷的冬季，呼吁西方团结施压，并迅速提供“爱国者”导弹拦截弹。

德国总理默茨星期天突然访问基辅，并警告说，若不能遏止俄罗斯，俄罗斯的战争机器迟早会转向西方。

乌克兰总统泽连斯基（前排左）星期天（10月4日）带领到访基辅的德国总理默茨（前排右）一行，视察乌克兰国家科学院的一座行政大楼。这座大楼近期遭俄罗斯无人机袭击。（路透社）

默茨也宣布，将为乌克兰提供价值约10亿欧元（约14亿新元）的军事援助以及一揽子能源支持计划。

默茨这次访问基辅由一名高级部长和多位企业高管陪同。他们一行人抵步后，基辅又面对新一波的俄罗斯无人机袭击。默茨说，他这次访问“表明我们不会被吓倒；即便在我们访问期间发生了无人机袭击，我们也绝不会因此而退缩。”