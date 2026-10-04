俄罗斯国防部星期天说，俄罗斯将加强对乌克兰基辅及其他地区目标的攻击，以回应乌克兰总统泽连斯基近期有关加大袭击俄罗斯炼油厂的言论。

俄国防部星期天（10月4日）说，俄军将加强打击基辅及乌克兰其他地区的军事设施、国防工业设施及相关基础设施。

泽连斯基日前接受路透社访问时说，面对俄军近期旨在迫使民众撤离基辅及其他城市的新一轮空袭政策，乌克兰将加倍攻击俄罗斯炼油厂，但强调不会以平民为目标。

另据法新社报道，基辅星期天再有重要桥梁遭袭。德国总理默茨当天突访乌克兰，在当地国家科学院与泽连斯基会面之际，基辅持续响起防空警报。

默茨在访问期间批评俄罗斯持续攻击乌克兰平民，称有关袭击是每天发生的“战争罪行”，并呼吁停止攻击。

基辅市长克里琴科说，连接第聂伯河东西两岸的北桥路面遭袭击受损。社媒上发布的视频画面显示，一枚疑似导弹击中桥梁，并在车辆通行期间冒出火球。

近来，俄罗斯对基辅展开一连串昼夜不停的袭击，目标包括住宅区、加油站、学校以及铁路和通信设施等。持续响起的防空警报也严重干扰当地居民生活。

基辅过去在近五年的战争中相对远离前线地区遭受严重破坏，但随着近期袭击升级，克里琴科已呼吁全市进入战时状态。