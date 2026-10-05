日本央行副行长内田真一认为，全球人工智能（AI）热潮刺激需求并推高资产价格，可能在一定程度上放宽了金融条件；但他警告，如果预期利润无法兑现，市场将面临回调的风险，并给自然利率带来压力。

路透社引述日本央行官网发布的内田真一讲稿报道，他在谈到广泛应用AI的影响时说，这是一个巨大的“积极需求冲击”，给经济和物价带来上行压力。

他指出，AI技术可以用于提高生产力，促进资本存量积累，进而可能影响到一个国家的自然利率。自然利率是指在不考虑通胀因素的情况下，既不刺激也不抑制经济增长的实际利率。

内田真一说：“目前来看，需求端的反应似乎走在前面，总的来说使金融环境变得更加宽松……但如果利润无法跟上，市场就会面临回调的风险。”

他指出，虽然AI推高股价并放宽了金融条件，但AI相关企业大量发行债券，也给长期利率带来上行压力。

内田真一说，日本央行将继续仔细评估经济和金融数据，以掌握AI影响的“全貌”。他补充说，AI对日本自然利率的总体影响目前仍难以估量。

日本央行此前已指出，强劲的AI相关需求是可能推动核心通胀率超过2%目标的因素之一，这可能使央行有必要进一步收紧货币政策。

由于伊朗战争引发的能源冲击，加上日元疲软推高进口成本，导致物价压力加剧，日本央行已在今年6月和9月两次上调利率。