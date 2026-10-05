北约最高军事指挥官正制定一套应对俄罗斯可能袭击东翼的战略，重点把无人机、人工智能（AI）等新技术与传统军力结合，力求在遭攻击时迅速击退俄军。

彭博社看到的一份非机密文件显示，这项名为“胜利理论”（Theory of Victory）的战略，将由北约欧洲盟军最高司令格林克维奇（Alexus Grynkewich）上将于10月12日在波兰公布。

知情官员和外交人员说，这份文件旨在说明，一旦北约领土遭入侵，盟军将如何应对，同时向成员国展示增加国防开支背后的具体军事需求。

北约秘书长吕特近期说，目前没有迹象显示俄罗斯准备对北约发动常规攻击，但欧洲必须为长期面对混合攻击做好准备。

根据战略构想，若北约遭袭，将首先动用东翼部署的陆军、低成本无人机、少人操作系统，以及AI辅助目标锁定等能力阻止敌军推进。取得行动自由后，盟军将进一步打击敌方指挥与控制系统，以求迅速并压倒性地击败进攻部队。

战略同时强调北约的防御性质，并提出须共同应对低于传统战争门槛的混合威胁。北约希望通过展示备战能力，让潜在对手认定发动攻击无法取胜。

俄乌战争促使欧洲盟国大幅增加军费，但各国仍在坦克等传统武器与无人机等新型技术之间如何分配资源的问题上存在分歧。