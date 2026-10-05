日本首相高市早苗周一（10月5日）在国会发表施政演说。她强调，日本将持续增强防卫力量，并将日美同盟的威慑力提升至新高度，以确保周边海域安全。在对外交往中，她称中国为“重要邻国”，并表达了与朝鲜开展对话的意愿。

高市在演说中指出，当前自由、开放且稳定的国际秩序正面临严峻挑战。她主张推进“自由开放的印度太平洋”构想，并表明日本愿在维护和加强基于法治的国际秩序方面，发挥更积极的作用。

她同时强调，在多极化世界中，日本需拓展战略自主空间并提升国际存在感。为此，日本将深化与亚细安的合作，并加强与印度、中东、非洲及中南美国家在内的“全球南方”国家的关系。

面对外交陷入僵局的对华关系，高市说：“中国是重要的邻国。尽管存在各种问题，但两国关系有着深厚的历史积累。”在此基础上，她表明将全面推进中日“战略互惠关系”，通过就共同课题加强沟通，致力于构建建设性且稳定的双边关系。

不过，她也对中国在东海及日本周边的军事活动提出警惕，称其具有“威压性”，并强调日本有必要“坚定阐明自身立场，强烈要求中方采取负责任的行动”。

谈及国家安全，高市警示日本周边的安全环境“正发生急剧变化，日益复杂且严峻”。她表明了捍卫日本领土、领海与领空的决心，并透露将在年底前修订安保“三份文件”，从根本上筑牢防卫根基。

同时，日本将进一步强化同盟威慑力，将日美同盟提升至更高水平，并通过安全保障、经济等广泛领域的合作，深化日美韩三边框架，加强与韩国的关系。

针对朝鲜的核武开发，高市重申了“绝不容忍”的立场。但为尽早解决朝鲜绑架日本人问题，她表明不排除包括首脑会谈在内的任何选项。

执政即将满一年的高市，在本次众参两院全体会议上明确将经济政策列为“重中之重”。

她强调：“实现强劲且可持续的经济增长，是我立志出任首相的初衷。我将挺身而出，有力提振并引导大胆的国内投资。”她透露，政府将在年内制定“日本增长战略执行计划”，明确未来五年的国内投资路线图。

受物价高企影响，高市目前的支持率已下滑至45%。为此，她在演说中承诺，将采取减轻食品消费税负担、发放与收入挂钩的补助金等纾困措施，以期缓解日本家庭的生计压力。

针对在野党准备就“降税恐加剧财政恶化”展开的猛烈质询，高市在演说中提前作出回应。她强调，确保财政可持续性是理所当然的前提，政府未来将适度控制全年的国债发行额度。