俄罗斯西伯利亚一所瘟疫研究所员工患病后死亡，当局隔离约200名密切接触者，并派卫生监管机构负责人赶赴当地处理。

路透社报道，俄罗斯当局星期一（10月5日）说，情况已受到控制。

世界卫生组织说，根据目前掌握的信息，事件“对一般公众构成的公共卫生风险似乎较低”；一旦获得更多信息，将进一步评估风险。

美国总统特朗普形容这起死亡事件对俄罗斯是“大问题”，并表示愿意协助俄方处理。“我们会提供帮助……任何遇到此类问题的人，我们都随时愿意伸出援手。”

美国国务卿鲁比奥则说，美国正密切关注事态发展。

根据俄罗斯媒体报道，死者是28岁的希皮洛娃（Darya Shipilova），任职于伊尔库茨克一家防疫研究所（Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East）。有关她在哪里及如何患病的报道不一，当局则说，她死于病因尚未确定的肺炎。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局（Rospotrebnadzor）说，研究所没有发现处理病原体时发生事故的证据。此前社交媒体流传消息称，死者可能打翻装有活菌的试管，当局对此未予证实。

尽管如此，俄罗斯消费者权益保护与公益监督局局长波波娃仍于上周末飞往西伯利亚召开紧急会议。

据俄媒报道，约200名与死者接触者接受隔离，死者去世的谢列霍夫镇一家医院部分区域被封锁，一家铝厂也要求员工戴口罩。

伊尔库茨克州州长科布泽夫说，死者死于“病因不明的肺炎”，过去几天没有发现反瘟疫研究所其他员工因病求医。他说，所有已知密切接触者均已被找到，并接受医学检查与隔离观察。

瘟疫（plague）在西伯利亚属于地方性流行病，相关病菌可在当地小型野生哺乳动物及其跳蚤中传播。瘟疫共有三种主要类型，其中肺部感染可通过呼吸道飞沫传播。若及时发现，可用抗生素治疗，但未接受治疗可能在一至六天内致命。