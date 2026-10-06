俄罗斯军事博客作者说，乌克兰无人机星期二（10月6日）夜间对莫斯科及周边地区发动了战争爆发以来规模最大的袭击之一，造成两人死亡，并击中一座大型燃料储存设施。

路透社报道，莫斯科市长索比亚宁说，乌克兰向首都方向发射超过650架无人机，其中大多数被击落。

莫斯科州州长沃罗比约夫说，俄罗斯摧毁或击落185架乌克兰无人机。袭击造成七人受伤，47栋房屋、四套公寓和三辆汽车受损。

知名俄罗斯军事博客作者波多利亚卡说，莫斯科州最大的沃洛达尔斯卡亚油库内，一个储油罐被击中。不过，官方尚未证实设施遭袭。

乌克兰近期不断加强对俄罗斯炼油厂、油库和出口码头的袭击，试图削弱莫斯科的能源收入。

波多利亚卡及其他俄罗斯军事博客作者还声称，乌克兰这次夜袭的目标也包括莫斯科东南部的莫斯科炼油厂，但俄军防空系统成功阻止了袭击。他们没有提供相关证据。

俄罗斯近期也加强了对乌克兰首都基辅的袭击，昼夜出动大批导弹和无人机。近期目标包括横跨第聂伯河的桥梁。

莫斯科州州长沃罗比约夫说，一名71岁男子的遗体从一栋房屋废墟中被找到，附近一个村庄另有一名20岁男子死亡。

莫斯科以南的多莫杰多沃镇负责人说，当地正在抢修被无人机袭击后断电的村庄。