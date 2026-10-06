（中苏拉威西省综合讯）印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县一座镍矿设施日前爆发严重冲突，当地村民因不满矿区运矿引发扬尘污染危害健康及农作物，与矿场工人发生流血冲突，造成六人受伤，75名中国籍工人被紧急撤离。

莫罗瓦利警察局长雷扎星期一（10月5日）说，75名中国籍工人已被带到中苏拉威西省警察总部接受调查，并由移民官员登记，目前仍是案件证人。

据《雅加达邮报》及《雅加达环球报》报道，冲突发生在上星期五（2日）。当地马塔拉佩村村民抗议镍矿运输车辆经过住宅区时扬起大量灰尘，不仅可能危害居民健康，也影响农作物。

当天上午10时左右，矿场管理层代表与居民谈判，但双方未能达成共识。居民随后堵住道路，矿场工人抵达后，双方发生口角，并在中午12时15分左右演变成肢体冲突。

冲突造成五名当地居民和一名中国籍工人受伤，矿场车辆和重型机械也受损。警方说，现场情况已受到控制，联合安全部队继续驻守矿场。

中苏拉威西省议会议员萨夫里呼吁能源与矿产资源部及地方政府尽快调查居民投诉。他说，如果运输扬尘进入住宅区影响居民和农作物，政府应认真调查。

他也说，采矿许可证不代表企业可以不受限制地经营；如果调查发现企业无视环境影响，并造成严重损害，当局应采取最严厉的制裁。