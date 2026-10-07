（伦敦法新电）英国冒险家布什比花了28年，从南美洲一路徒步返回英国，全程约5万公里，穿越29个国家。他星期一游过英吉利海峡，从法国抵达英国南部。

57岁的布什比（Karl Bushby）曾是英国伞兵。他1998年11月从智利蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas）出发，目标是抵达英格兰北部赫尔市（Hull）附近的母亲家，并坚持不乘坐飞机、火车、船只或汽车等交通工具。

布什比星期一（10月5日）下午抵达多佛（Dover）以南的莎士比亚海滩，受到家人和朋友迎接。德国导演赫尔佐格及摄制团队也在场，拍摄关于这趟旅程的纪录片《Walk of Life》。

布什比星期二（6日）说：“这么多年后再次踩在英国土地上，感觉很好。”他说，这趟旅程并不容易，但让他证明自己能够做到比想象中更多的事。

布什比曾徒步走过整个美洲，从阿拉斯加横渡白令海峡到俄罗斯，再一路由东向西穿越欧洲。旅程期间，他曾因俄罗斯长期拒绝发放签证、2008年金融危机和冠病疫情多次暂停行程，每次恢复时都从上次停下的地点继续出发。

为安全起见，布什比和团队没有提前公开游泳渡过英吉利海峡的计划。他上个月接受法新社访问时说，回到英国后必须重新适应正常生活，因为回家时“将一无所有”。