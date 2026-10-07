美国总统特朗普周二说，由于有报道称俄罗斯西伯利亚一研究所的实验室技术人员疑死于鼠疫，他将于近期与俄罗斯总统普京通电话。与此同时，华盛顿与联合国均呼吁莫斯科提高透明度。

特朗普星期二（10月6日）在白宫对记者证实，已安排与普京通话，并将就美国情报机构对事件的评估进行深入讨论，预计很快能向外界公布相关情况。

美国国务卿鲁比奥在访问冰岛期间也敦促俄罗斯公开信息，以便国际社会能采取适当的应对措施。

据《华尔街日报》报道，美国国务院已向俄方递交机密外交照会，警告隐瞒细节违反国际卫生义务。

世界卫生组织总干事谭德塞则发文要求俄方分享完整信息，强调根据国际卫生条例，及时、透明地共享数据对于评估全球公共卫生风险至关重要。

俄罗斯媒体报道称，28岁的实验室人员希皮洛娃（Darya Shipilova）或因试管破裂而感染了肺鼠疫，约200名接触者现已被隔离。

俄罗斯卫生监督机构与伊尔库茨克州州长否认采取特别防疫措施，声称尸检未检测出与死者工作相关的危险微生物，初步将死因定性为“尚不确定”的肺炎。

俄方针对美国的关切与援助提议表示，莫斯科也准备协助美国应对国内恶化的麻疹疫情及个别鼠疫病例。

鼠疫为细菌感染疾病，可通过几种方式传播，其中以肺鼠疫的传染力最大，也是唯一可经由呼吸道迅速人传人的病种。若迅速检测证实感染，可使用抗生素治疗，但若未得到及时治疗，则可在一至六天内致命。