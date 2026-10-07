世界卫生组织星期三（10月7日）说，已要求俄罗斯提供更多信息，说明一名西伯利亚鼠疫研究所工作人员的死因，并称透明度对于清晰了解潜在健康风险至关重要。

路透社报道，俄罗斯当局称，这名28岁的实验室工作人员于10月2日死于病因尚未确定的肺炎。此案引发国际关注，起初有约200人被隔离。

俄罗斯卫生监督机构星期二（6日）说，未在与死者达莉娅·希皮洛娃有过接触的人员中发现鼠疫病例；一名当地官员称，被隔离人员中60%已获解除隔离。

世界卫生组织总干事谭德塞在X上发表声明称，俄罗斯需要提供更多信息，以便他们充分了解事件经过。

“世界卫生组织已要求提供进一步信息，以查明死者患严重肺炎的病因、促使采取公共卫生措施的病原体，以及关于第二名员工患有不明原因肺炎的媒体报道。”

“根据《国际卫生条例》，及时、完整和透明地共享信息，对于澄清相互矛盾的报道，并准确评估潜在公共卫生风险至关重要。”

一些西方媒体引述未具名的“俄罗斯媒体”报道称，西伯利亚又有一人死亡，并称其死于鼠疫。路透社未能在俄罗斯媒体中找到此类报道。

俄罗斯卫生监督机构说，希皮洛娃是在感染肺炎后死亡，但尚未公开说明肺炎的病因或她如何患病。肺炎可由多种原因引起，包括鼠疫。