据联合国国际移民组织星期三（10月7日）公布的数据，自也门近几周爆发战事以来，已有超过20万人被迫逃离家园。

路透社报道，国际移民组织说，胡塞武装与也门政府军之间重新爆发的战斗引发的危机令人担忧。9月中旬，流离失所人数为7万6000人，而星期三这一数字已激增至20多万人，其中几乎所有人都是自9月初战事爆发以来逃离家园的。

国际移民组织总干事波普说：“人们正在逃命，却找不到任何安全的地方可以去。”她同时呼吁增加资金援助，以应对不断增长的食品和住所需求。

也门目前正经历自2022年联合国斡旋达成停火、基本停止跨境袭击以来，政府军与胡塞武装之间最严重的战斗。

胡塞武装目前控制着也门北部大部分地区，包括首都萨那。上个月，他们夺取了整个红海沿岸地区。

目前10个省份均有民众流离失所，其中塔伊兹省受影响最为严重。

国际移民组织说，另有超过3700人乘船逃往吉布提。

联合国世界粮食计划署10月2日说，也门部分地区有四分之三的家庭正面临饥饿，战事升级造成的影响“极其严重”。