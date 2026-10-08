“数据中心很棒，它们就是未来20到25年的石油。”

今年9月中旬，英伟达CEO黄仁勋出席一场人工智能峰会时，收到美国总统特朗普来电。特朗普在电话中，表达了他对AI数据中心发展的看好。

随着人工智能竞赛升温，数据中心正成为美国加紧布局的关键基础设施。特朗普政府反复强调加快数据中心建设，为AI发展提供算力。

中国则推进“东数西算”等工程，欧洲、中东和东南亚等地也因应自身的需求和条件，开展各具特色的数据中心布局。

新加坡刚在10月7日通过《数码基础设施法案》，不设数据中心容量上限，而是有选择地发展，将有限的土地 、电力和水资源用于高价值的数码基础设施。

数据中心为什么会变得如此重要？这场算力竞赛，又会给世界带来怎样的代价？

点击视频，跟随《世界大解说》一起了解数据中心，这个AI时代的算力底座。

视频内容

00:00 AI竞争进入算力时代 全球数据中心竞赛升温

01:12 AI时代算力为王 数据中心举足轻重

04:35 “数据中心是未来石油” AI大国如何布局？

09:01 数据中心在家门口 美国民众：我不要！

12:14 新加坡：聚焦更高效的算力应用

AI竞赛最后拼的是电力和水？

人工智能看似存在于“云端”，背后却依靠庞大的算力基础设施。

数据中心承担着两个关键功能：训练和推理。前者让模型从海量数据中学习，后者则支撑生成式AI完成数以亿计用户的任务。

那么，AI运转要耗费多少能源？单看一次调用，所需的水电资源其实并不惊人。

根据谷歌公布的数据，Gemini单次文字请求的耗电中位数约0.24瓦时，也就是看几秒电视的耗电量。而相应的冷却水消耗，也只是0.26毫升，约等于五滴水。

（制图：何健伟）

（制图：何健伟）

不过，新加坡管理大学计算机与信息系统学院讲席教授兼副院长朱飞达告诉《世界大解说》，随着人工智能用途增加与单次使用成本降低，用户会更广泛使用AI。因此，真正值得注意的“不是单次调用，而是它的总量”。

国际能源署和联合国大学的研究也预测，到了2030年，全球数据中心对电力和水资源的需求都将激增。其中，人工智能的快速发展是主要推动力之一。

亚马逊云科技（AWS）位于弗吉尼亚州斯通里奇（Stone Ridge）的数据中心，这座数据中心紧邻当地的独栋住宅区。（法新社）

各国如何加速布局数据中心？

随着AI算力需求不断增加，一场围绕数据中心的全球布局也在加速。

新加坡国立大学马绍尔法学讲座教授、国大人工智能研究院人工智能治理与政策负责人陈西文（Simon Chesterman）接受《世界大解说》访问时分析说，AI竞争已经从谁能开发出最好的模型，发展到谁能取得先进晶片，再到如今谁能获得支撑AI发展的算力和数据中心。

美国拥有先进晶片、AI模型和云计算企业等优势，科技巨头正加速兴建数据中心。但与此同时，电力供应和并网能力却逐渐成为新的瓶颈。

中国则推进“东数西算”等工程，把部分东部算力需求转移到能源和土地资源更充裕的西部。

除此之外，欧洲、日本、中东和东南亚等地也根据各自需求和条件，持续推进有针对性的数据中心建设。

2025年底，吉宝主导的联营公司旗下两座新加坡数据中心的土地租约获准延长10年至2050年7月15日。两座数据中心位于仁定巷。（吉宝有限公司提供）

以土地和资源有限的新加坡为例，为什么这个弹丸小国还要加码布局数据中心，又如何走出一条独特的发展路径？点击视频，看本期《世界大解说》为你解答。