（华盛顿综合电）面对通货膨胀居高不下，美国联邦储备局所有投票理事一致支持升息，大多还认为应在今年底再次升息。这引来总统特朗普的抨击，指责这些支持加息的美联储理事是要任由美国经济陷入困境。

美联储星期三（10月7日）发布今年9月中货币政策会议摘要，显示所有19名投票的理事都支持升息。会议摘要说：“对于当前会议后续货币政策展望，大多数与会者认为，在今年底前再次上调联邦基金利率目标区间是适当的。”

一些官员甚至认为，基于经济动能提高，利率应该更高，显示他们更加关注通胀居高不下的问题。

美联储联邦公开市场委员会此前在9月16日一致投票决定加息25个基点，把联邦基金利率目标区间提高至3.75％至4％。

特朗普星期三在白宫被记者询及房贷利率冲高的影响时，再度赞扬美联储主席沃什，但抨击其他美联储理事，称他们想看到国家遭殃，并强调他认为利率应当下调。美国的30年期抵押贷款利率上周创下近三年来的最高水平。

在场的财长贝森特则说，通胀因为能源冲击而走高，一旦解决了伊朗战争，能源供应恢复，联储的目标利率、房贷利率和10年期国债利率都会回落。

另外，纽约联储银行周三发布的月度调查显示，美国民众对一年后的通胀预期，在9月上扬至3.9％，为2023年5月以来最高。同时，民众认为未来失业的可能性下降，对就业市场的展望有所改善。

纽约联储调查还显示，消费者对本身财务状况的看法连续第二个月恶化。约42％的家庭认为自身境况比一年前差很多或略差，只有约18％表示有改善。有更多消费者认为，与一年前相比，如今获得信贷更加困难。