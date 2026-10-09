俄罗斯当局同意美国国务卿鲁比奥关于俄乌战争陷入僵局的看法；消息人士透露，美国特使威特科夫和库什纳将与乌克兰代表会晤。

鲁比奥星期四（10月8日）在访问葡萄牙期间告诉记者，俄乌战争已陷入危险僵局。“我们希望看到通过谈判达成一项永久、持久且公平的战争解决方案。这也是我们致力于继续努力的方向。”

俄新社（RIA）报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫当天晚些时候回应说，莫斯科同意鲁比奥的看法；寻找通往和平的道路，是外交官的任务。

“外交的艺术恰恰在于找到某种出路，使局势能够转入和平轨道。”

另据一名熟悉相关计划的美国消息人士同日透露，美国特使威特科夫和库什纳将于星期五（9日）在迈阿密会见乌克兰代表，讨论谈判新思路，并力争制定一项解决战争的统一方案。

不过，佩斯科夫说，美俄乌三国元首举行三方会谈的前景尚不明朗。

他也重申，俄罗斯寻求解决冲突的全面方案，对有限停火等临时措施不感兴趣。

乌克兰总统泽连斯基表明，乌克兰谈判代表将于星期五和星期六，在美国与美方人员会谈；乌方希望欧洲伙伴也能加入。

泽连斯基说，鉴于俄罗斯不断袭击乌克兰城市，乌方代表会提出防空问题。

过去两天里，乌克兰已有70多人在俄军空袭中丧生。