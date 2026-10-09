南非人权律师纳瓦尼特姆·皮莱（Navanethem Pillay）获颁2026年诺贝尔和平奖。

挪威诺贝尔委员会主席弗里德内斯说，现年85岁的皮莱因致力于促进和平及维护国际法而获奖。

德国之声报道，皮莱1941年出生于南非德班的印度裔家庭，在种族隔离制度下成长，是南非首批印度裔女性执业律师之一。她曾为反种族隔离运动人士辩护，并致力改善监狱中的歧视性待遇。

种族隔离制度结束后，她出任卢旺达问题国际刑事法庭法官，在那里协助确立了具有里程碑意义的法律先例，将强奸认定为种族灭绝行为。此后，她曾担任国际刑事法院法官，并于2008年至2014年间担任联合国人权事务高级专员。

综合外电报道，今年诺贝尔和平奖于星期五（10月9日）在挪威奥斯陆揭晓，共有287名个人及组织获提名。美国总统特朗普多次表明自己应获和平奖，使外界关注他对结果的反应。

特朗普星期三（7日）称，诺贝尔委员会一向不愿把奖颁给像他这样的人，而这“将严重损害委员会声誉”。不过，专家此前普遍认为，特朗普因对伊朗发动战争、对格陵兰岛的领土野心，以及对多边主义的攻击等，不太可能获奖。

据报道，热门人选包括致力协助苏丹战争受害者的紧急应变室（Emergency Response Rooms，简称ERR）志愿者网络、推动被带往俄罗斯的乌克兰儿童返国的库列巴（Mykola Kuleba）、慈善机构救助儿童会、国际刑事法院和保护记者委员会等。

与此同时，预测市场Polymarket出现异常投注。俄罗斯已故反对派领袖纳瓦尔尼的遗孀尤利娅·纳瓦尔纳娅（Yulia Navalnaya）曾突然成为热门人选，胜出概率一度升至65.5%，随后回落至约23%。