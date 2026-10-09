（华盛顿综合电）特朗普政府星期四（10月8日）在华盛顿举行的“科学：新的黄金时代”峰会上宣布，获得硅谷科技巨头总额24亿美元（约30亿新元）的捐赠承诺，用于推动科学研究和推广人工智能（AI）技术。

白宫指出，这笔资金将为美国政府的“创世纪任务”（Genesis mission）提供AI工具与资源。该倡议旨在利用AI技术推动科学研究，为超过15个联邦机构提供支持。

其中，英伟达承诺提供10亿美元资金，超威半导体提供5亿美元，OpenAI提供2亿美元，Anthropic PBC和谷歌各提供1亿5000万美元。

特朗普政府在峰会上公布一系列与科技相关的举措，包括计划投入1亿多美元，用于美国科学、技术、工程和数学领域研究人员的教育项目。

英伟达首席执行官黄仁勋、特斯拉首席执行官马斯克、谷歌母公司Alphabet联合创办人布林（Sergey Brin）和超威半导体首席执行官苏姿丰在会上获颁国家科学奖章。

特朗普（右）将国家科学奖章颁发给特斯拉首席执行官马斯克，还称他为国宝、现代爱迪生。（路透社）

特朗普还称马斯克为国宝、现代爱迪生。他说：“埃隆，我要向你表示祝贺。你是我的朋友，除这，你确实是一个非常、非常特别的人。”

这标志着两人关系已经改善。马斯克曾是特朗普的亲密顾问。特朗普就任总统后，还指定马斯克领导政府效率部，然而两人后来公开决裂，去年5月马斯克离开政府效率部。

此外，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）和戴尔科技的首席执行官戴尔（Michael Dell）都获颁国家技术与创新奖章。

值得注意的是，在颁奖的数小时前，副总统万斯与劳工部刚宣布暂停微软等公司参与一项外籍员工签证计划。特朗普在现场对此避而不谈，反而赞扬纳德拉“有远见，把微软打造为AI早期领头羊”。

此前，特朗普政府呼吁科技公司减少对外国员工的依赖，应加大力度培训和聘用美国人。当局采取的措施包括限制使用H-1B签证，这是引进海外人才的主要渠道。

彭博社分析指出，整体上，科技业在很大程度上视特朗普为自身利益的捍卫者。星期四举行的科学峰会也凸显了特朗普政府与硅谷之间的紧密联系。特朗普的政策减轻科技公司的监管负担，协助它们吸引新投资并加速建设人工智能基础设施。特朗普也一直大力支持AI的发展。