（基辅/华盛顿综合电）乌克兰总统泽连斯基星期四晚（10月8日）指责美国不愿向乌克兰提供援助。当天较早时，俄罗斯发动炸弹袭击导致乌克兰东部至少35人死亡。俄军连续两日空袭乌克兰多地，共造成78人丧命，215人受伤。

在东部城市克拉马托尔斯克遭受袭击，两辆巴士被炸毁数小时后，泽连斯基批评美国一方面寻求与俄罗斯建立经济联系，另一方面又试图调停这场已持续四年多的战争。

他敦促美国同意乌方请求，扩大乌克兰对SpaceX“星链”（Starlink）卫星服务的使用权限，以助乌军锁定俄弹道导弹发射平台。他指出，协助乌克兰保卫并掌控领空，能迫使俄罗斯总统普京坐到谈判桌前。

近几个月，乌克兰一直试图从俄罗斯手中夺回战场主动权。尽管俄军今年的推进速度有所放缓，但其空袭力度有增无减。

美国国务卿鲁比奥星期四称战争陷入危险的僵局，美国仍希望促成一项持久、公平的战争解决方案。泽连斯基反驳道，不是外交走不通，而是美国“不愿意”帮助乌克兰。

他说：“你不能一方面与俄罗斯谈未来的经济项目，另一方面又说我们陷入某种……外交僵局。”

泽连斯基证实，乌克兰谈判代表星期五将前往美国，与特朗普特使威特科夫和女婿库什纳就乌克兰危机举行新一轮会谈，预料会谈将持续两天。他说，希望乌克兰的欧洲伙伴也能参与。

两名美国消息人士向法新社透露，会谈将商讨“新构想”并寻求达成一项结束俄乌战争的统一方案。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四说，俄方同意鲁比奥的观点，即俄乌冲突目前处于僵局。他重申俄罗斯希望全面解决冲突，对有限停火等临时措施不感兴趣。