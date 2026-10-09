俄罗斯地方当局星期五（10月9日）说，乌克兰过去24小时袭击俄罗斯西部多个地区，造成六人死亡、13人受伤。

综合新华社和法新社报道，俄罗斯别尔哥罗德州当局说，乌军袭击造成四人死亡、13人受伤。库尔斯克州州长欣施泰因说，别洛夫斯基区一座村庄有一名男子遇袭身亡。

下诺夫哥罗德州州长尼基京则说，一名军人在抵御夜间无人机袭击时丧生。

俄罗斯国防部则称，俄军连夜在多个地区拦截了505架无人机。

俄罗斯塔斯社星期五引述科技公司Yandex报道，位于莫斯科西南部卡卢加州的一座数据中心遭无人机袭击，部分基础设施受损，多个模块完全瘫痪。公司说，事故没有造成人员伤亡，紧急救援人员和技术人员正展开抢修。

乌克兰军方说，乌军连夜袭击俄罗斯境内三处涉及导弹生产的设施，包括特维尔州一家生产导弹零部件的工厂，以及下诺夫哥罗德州一处负责拆解洲际弹道导弹的设施。

与此同时，乌克兰总统泽连斯基星期五说，俄罗斯袭击乌克兰电力网络，造成电网和输电设施大范围损毁。

泽连斯基在社交平台X发文说，乌克兰正昼夜不停地展开紧急修复工作，以恢复电力供应。

此外，乌克兰扎波罗热州官员星期五在社媒发文说，俄军空袭造成当地一人死亡、七人受伤，伤者包括一名儿童。