（华盛顿／莫斯科综合电）美国总统特朗普宣布，放宽对俄罗斯的战时制裁，以换取俄罗斯供应大量柴油，试图借此在美国中期选举前压低能源价格，缓解共和党选情压力。乌克兰总统泽连斯基批评美国是给普京送礼，指这不利于结束俄乌战争。

特朗普周五（10月9日）与俄罗斯总统普京会谈后，在社交媒体发文说，俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过30万吨柴油，并于11月供应多50万吨，随后再供应100万吨。俄罗斯承诺之后还会进一步扩大供应规模。

特朗普指出，为美国民众降低物品价格是他当前的首要任务。美国财政部周五签发一项临时许可证，允许俄罗斯柴油供应全球市场直至明年4月。

为了施压俄罗斯停战，美国于去年10月针对俄罗斯多家企业，包括俄最大的两家石油公司实施制裁。

克里姆林宫周五称，普京在与特朗普通电话时说，俄罗斯准备向美国及全球市场供应石油和石油产品。

俄罗斯负责能源事务的副总理诺瓦克向俄媒体透露，从长远来看，俄罗斯的供应量可能达到每月300万吨。

油价因美伊战事飙涨 特朗普却归咎乌袭俄炼油厂

美伊战争爆发后，全球能源供应受到干扰，美国国内油价大涨多达七成，特朗普却责怪乌克兰攻击俄罗斯的炼油厂，导致燃料价格大涨。

乌克兰总统泽连斯基周五批评特朗普此举既不公平也不诚实，是在投资一场必须结束而非延长的战争。

泽连斯基在社媒平台发文道：“送给普京的礼物不会带来和平，也不会给文明世界带来任何好处。俄罗斯将以进一步的恐怖行径和背信弃义，来‘回报’这些柴油。”

澳洲表明不买俄燃料 德国坚持推动对俄新制裁

澳大利亚周六（10日）表明，澳洲无须向俄罗斯购买燃料，并将继续禁止这类采购，以确保俄罗斯不会因侵略乌克兰而获益。

德国周六也说，尽管美俄达成协议，将向全球市场投放柴油以缓解燃料短缺，但德国仍会继续推动欧盟对俄罗斯实施新的制裁。

分析员：协议无助柴油降价

美俄柴油供应安排没有立即产生效果。美国周五的柴油价格不见明显波动，每加仑达6.28美元（约8.03新元）。

能源业分析员认为，美俄协议不太可能以任何实质方式降低柴油价格。

美国得克萨斯州的能源金融服务平台Pickering Energy Partners创办人皮克林（Dan Pickering）指出，特朗普以吨而非桶来谈论数量是因为对一般人而言，吨数看起来更大，这么说更多是出于政治考量。

皮克林指出，俄罗斯增加柴油出口后，从现在到年底的柴油整体供应量料增加5％至6％，但不足以撼动全球柴油市场。也有分析员和大宗商品交易员质疑，俄罗斯能否真的兑现对美国的承诺。

美乌欧代表迈阿密会谈 争取冬季前俄乌停战

另一方面，消息人士透露，美国、乌克兰和欧洲的谈判代表周五在迈阿密举行长达六小时的会谈，目标是在未来几周就结束俄乌战争的提案达成一致，以把提案提交给俄罗斯考虑，争取在冬季前取得突破。

参与迈阿密会谈的是特朗普的特使威特科夫和特朗普女婿库什纳、乌克兰代表团，以及英国、法国、德国、欧盟委员会和北约的代表。谈判代表讨论了多项议题，包括美国和欧洲为乌克兰提供安全保证的一项战后乌克兰方案、战后乌克兰经济方案，以及乌克兰加入欧盟的路径。

针对领土这一敏感议题，各代表团讨论了一些想法，但消息人士拒绝透露详情。俄罗斯已经占领乌克兰近五分之一的领土。

威特科夫会后在社媒发文说，此次会谈各方进行了建设性的讨论，探讨了在冬季来临前缓和局势并结束战争，以及推动实现持久和平的潜在途径。

不过，普京周五同特朗普通话时表明，俄罗斯上个月举行选举时，乌克兰派出无人机袭击莫斯科，这使双方立即恢复和平谈判的可能性不大。