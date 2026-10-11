美国总统特朗普要求乌克兰总统泽连斯基停止对俄罗斯炼油厂的袭击，并暗示对方应该考虑辞去乌克兰总统职务。此举加剧两国围绕美国允许俄罗斯提供柴油供应引发的争端。

彭博社报道，特朗普星期六（10月10日）在白宫对泽连斯基进行猛烈抨击，称乌克兰需要一名“能够与俄罗斯达成协议”的领导人。“我认为乌克兰是时候换个总统了。”

泽连斯基此前曾抨击，美国帮助俄罗斯柴油进入全球市场的决定，包括财政部对部分受制裁的俄罗斯燃料的豁免。

特朗普星期五（9日）在社交媒体发文说，俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过30万吨柴油，并于11月供应多50万吨，随后再供应100万吨。俄罗斯承诺之后还会进一步扩大供应规模。

特朗普宣布，从本月起将陆续运送多批货物，初步预计总量约为1350万桶。克里姆林宫也发声明引述普京说，俄罗斯“准备向美国和全球市场供应石油及石油产品”。

俄罗斯星期六部分解除柴油出口禁令，允许50万吨柴油进入国际市场。俄罗斯政府没有说明这批柴油何时运出，也未透露是否会批准更多出口配额。

美国宣布上述安排后，德国和英国分别发表声明，重申将继续对俄罗斯实施严厉制裁。

英国首相伯纳姆与泽连斯基通话，并将在未来几天与他会面。唐宁街发言人说，英国对乌克兰的支持坚定不移。

泽连斯基星期五批评特朗普此举既不公平也不诚实，是在投资一场必须结束而非延长的战争。

特朗普在竞选连任期间曾声称，他能够迅速结束俄乌战争。，但自去年重返白宫以来，他与泽连斯基多次发生冲突。

去年2月，特朗普质疑泽连斯基作为乌克兰领导人的合法性，称他是一个“独裁者”，并指责他在乌克兰战时拒绝举行选举。接下来一周，两名领导人在白宫就战争问题展开一场罕见的公开激烈争论。