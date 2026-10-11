乌克兰总统泽连斯基说，只要俄罗斯停止袭击乌克兰的能源基础设施，乌方愿意停止打击俄罗斯炼油厂。

综合法新社和新华社报道，泽连斯基星期天（10月11日）在社媒发文说：“如果俄罗斯停止袭击我们的能源基础设施，乌克兰将愿意停止打击俄罗斯炼油厂。任何缓和局势的措施都必须是对等的，并有实际保障。”

泽连斯基发表上述言论前，美国总统特朗普批评乌克兰袭击俄罗斯炼油设施，导致燃油价格上涨，令美乌领导人之间的分歧再度浮现。

特朗普星期五（9日）宣布与俄罗斯达成协议，俄方将向全球能源市场释放大量柴油，以换取美国放宽制裁。

泽连斯基批评这是一项“软弱的决定”，认为此举将鼓励俄罗斯继续袭击乌克兰。不过，特朗普星期六（10日）反指乌克兰的袭击行动是燃油价格上涨的原因。

俄罗斯自2022年2月入侵乌克兰以来，多次袭击乌克兰能源设施，导致数以百万计民众在冬季面临停电和供暖中断。乌克兰最大私人能源供应商DTEK星期天宣布，首都基辅再次出现停电。

俄方称打击乌数据中心 控制四处居民点

另一方面，俄罗斯国防部星期天在社媒发布通报说，俄军星期六（10日）夜间使用无人机对乌克兰数据中心、船舶等实施远程打击，并新取得四处居民点的控制权。

俄军无人机击中了乌克兰敖德萨市内一处为乌军处理、传输与存储信息的数据中心。无人机还击中一艘停靠在敖德萨州切尔诺莫斯克港内的干货船，这艘船只此前为乌军运送物资。

俄国防部还说，俄北方集团军和中部集团军分别在哈尔科夫州和顿涅茨克地区各取得两处居民点的控制权。