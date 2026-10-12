美国共和党和民主党参议员呼吁总统特朗普撤回与俄罗斯达成的柴油供应协议，称这项协议违反美国法律。根据相关法律，在俄罗斯停止对乌克兰的侵略之前，美国禁止进口俄罗斯能源。

路透社报道，四名共和党参议员及三名民主党参议员星期天（10月11日）发联合声明说，国会在2022年明确禁止进口俄罗斯能源，以防止美国资金流入俄罗斯总统普京的手中，为他对乌克兰发动的残酷战争提供资金。

他们也指出，特朗普政府没有事先征询国会意见，也没有提交任何解释其决定的说明，而这两项程序同样是法律所要求的。

声明说：“俄罗斯仍在杀害乌克兰平民之际，美国不应向普京提供经济上的救命稻草。特朗普政府必须立即撤回这项决定。”

共和党籍的北卡罗来纳州参议员蒂利斯是其中一名发表联合声明的人。他当天早些时候说，这项柴油协议可能违法，也会危及美国人的生命。

他接受美国全国广播公司（NBC）采访时说：“我确实认为，有充分理由可以说，总统没有依法行事。”

其他一些共和党人也批评这项柴油协议。即将退休的内布拉斯加州联邦众议员培根上星期五（9日）在社交媒体说：“在普京利用这些资金轰炸城市之际，扶持他的战争经济在道德上是错误的。”

特朗普的前副总统彭斯称，特朗普解除俄罗斯石油制裁的决定是对格雷厄姆政治遗产的“背叛”，并敦促总统撤销这项决定。

特朗普政府为协议辩护

美国财政部长贝森特星期天接受福克斯新闻采访时说，特朗普政府将依据现有法律授权落实协议。他认为，这项协议有利于美国民众，也将降低价格。

贝森特说：“我们会运用所有现有的法律授权来落实协议。所以，国会中任何人如果声称，无论是旧法案还是目前由林赛·格雷厄姆提出的法案禁止我们这么做，那都是错的。”

特朗普上个月签署一项全面的俄罗斯制裁法案，使之成为法律。该法案名为《2026年林赛·O·格雷厄姆制裁俄罗斯与伊朗法案》，以纪念这名来自南卡罗来纳州、长期对俄罗斯持强硬立场的共和党人。格雷厄姆已于7月去世。

参议院共和党二号人物、参议院多数党党鞭巴拉索（John Barrasso）为柴油协议辩护。他接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说，特朗普正致力于降低民众的生活成本。“总统正在权衡各种因素，也必须作出艰难决定。”

特朗普上星期五与俄罗斯总统普京会谈后宣布，放宽对俄罗斯的战时制裁，以换取俄罗斯供应大量柴油，以期在美国中期选举前压低能源价格，缓解共和党选情压力。俄罗斯次日便宣布部分解除柴油出口禁令，先向全球市场供应50万吨柴油。