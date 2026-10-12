乌克兰总统泽连斯基说，在美国总统特朗普声称俄乌双方已同意停止袭击能源基础设施后，俄罗斯仍袭击多座乌克兰发电厂。

法新社报道，泽连斯基星期天（10月11日）在社交媒体发文说，一架无人机击中基辅一座发电厂，导致首都部分地区停电。

乌克兰东部城市哈尔科夫的第五热电厂（CHP-5）也遭到袭击。他也说：“乌克兰领空一整天都充斥着俄罗斯的‘沙赫德’无人机。”

特朗普星期天（10月11日）在他的社媒平台Truth Social上发文说：“即刻起，俄乌战争实施‘能源停火’。双方均已同意。切勿破坏！”

泽连斯基对这项宣布表示意外，并称正在寻求进一步了解具体内容。俄罗斯则尚未证实已同意停火。

泽连斯基与加拿大、芬兰及北约领导人通话后在脸书说：“乌克兰支持停火，俄罗斯也要支持，这一点很重要。”

自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯多次大规模袭击乌克兰能源基础设施，在严寒天气下导致数百万人失去电力和供暖。乌克兰则有系统地袭击俄罗斯炼油厂，称这些设施为俄方战争提供资金。

特朗普星期天宣布能源停火之际，他与泽连斯基之间的关系因美俄柴油协议而日益紧张。

泽连斯基批评这项协议是一个“软弱的决定”，乌克兰多个欧洲盟友也对此表示愤怒，并承诺加大对莫斯科的施压力度。

欧洲继续支持泽连斯基

加拿大总理卡尼星期天与泽连斯基通话后，也加入批评行列。他说，这项柴油协议“与乌克兰、加拿大及我们的盟友为在欧洲实现和平与稳定所作的努力背道而驰”。

德国外交部长瓦德富尔说，德国将继续“全力支持”泽连斯基。“欧洲需要稳定，这意味着我们将非常明确地继续站在乌克兰及其政府一边。”

欧盟委员会主席冯德莱恩也表示支持泽连斯基，称他正带领人民争取自由。

她星期天与泽连斯基通话后在网上发文说：“我完全支持泽连斯基总统提出的停火呼吁，以保护全球粮食供应，以及乌克兰和俄罗斯的能源基础设施。”

法国总统马克龙则说，法国支持俄乌双方实现“真正的能源停火”。“目前，俄罗斯仍拒绝停火，最近还进一步加大对乌克兰基础设施的袭击力度。法国将继续站在乌克兰和泽连斯基总统一边。”