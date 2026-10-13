美国两党议员批评美国与俄罗斯达成的柴油供应协议后，美国总统特朗普仍为这项协议辩护。

路透社报道，特朗普星期一（10月12日）在社媒发文说： “我为美国人民做出了正确的选择——永远是美国优先！”

特朗普说，他正在采取措施降低高油价，因为高油价正在危及共和党在11月3日中期选举中的胜算。自七个月前他对伊朗发动战争以来，油价持续飙升，但他将乌克兰袭击俄罗斯炼油厂列为主要因素。

特朗普上星期五（9日）宣布，将放宽对俄战时制裁，以换取莫斯科供应大量柴油。这项协议迅速招致乌克兰和欧盟的强烈反对。

在美国国内，四名共和党参议员连同三名民主党参议员星期天（11日）发表联合声明指出，国会在2022年明确禁止进口俄罗斯能源，以防止美元为俄罗斯总统普京针对乌克兰发动的残酷战争提供资金。

俄罗斯柴油出口量可能超过协议水平

俄罗斯副总理诺瓦克星期一说，俄罗斯有能力恢复柴油出口，出口量甚至可能超过特朗普与莫斯科达成的协议中所提出的水平。

诺瓦克是俄罗斯在石油事务上的主要代表。他接受俄罗斯国家电视台Rossiya-24采访时说：“我们将继续观察事态发展，但俄罗斯有能力增加柴油出口。”

他说：“到今年年底，柴油出口量每月可能达到300万至350万吨，恢复到危机前的水平。”

特朗普上周说，俄罗斯将立即向美国及全球市场供应超过30万吨（225万桶）柴油，而俄罗斯将在11月再供应50万吨柴油，并在之后追加100万吨。

不过，根据美国能源信息署的数据，仅美国运输业每天就消耗约294万桶柴油。因此，俄罗斯这批柴油的供应量还不到美国运输业一天的用量。

诺瓦克也说，与特朗普达成的协议将有助于部分平衡全球柴油供需。“我们已经看到这项措施产生的效果，包括全球柴油市场的价格已下跌约5%至6%。”

诺瓦克也指出，美国方面将俄罗斯向欧洲出售的资源价值定为2500亿美元（约3202亿新元）的数据，“严重”低估了实际情况。

他说，从2022年至今，这一数字为3207亿美元，即俄罗斯向欧盟国家供应的能源资源总值。

尽管俄罗斯自行实施出口禁令，但莫斯科仍通过政府间协议，继续向其他国家供应柴油，主要目的地为中亚国家。根据业界消息人士的数据，俄罗斯上个月向中亚出口42万7000吨柴油。

柴油协议旨在让俄罗斯重返谈判桌

三名了解会谈情况的人士告诉路透社，特朗普的特使上星期五向乌克兰官员表明，与俄罗斯达成的柴油协议是美国试图促使俄罗斯重返谈判桌的一部分。此前，多次推动双方展开持续谈判、结束战争的努力都告失败。

知情人士称，美国向乌克兰方面指出，这项柴油协议有助于“软化”莫斯科的立场，部分原因是它“发出了一个信号，表明特朗普愿意与俄罗斯开展合作”。

不过，一名接近克里姆林宫的人士指出，普京只有在“获得顿巴斯剩余的11%领土，并在国内将其包装成胜利”后才会重返谈判桌。乌克兰方面则坚持不会再向俄罗斯割让任何领土，但将冲突冻结在现有战线上可能是达成和平协议的基础。

乌克兰总统泽连斯基批评这项协议，认为此举逆转西方多年来旨在孤立俄罗斯经济的政策。

泽连斯基星期一也说，俄罗斯最近一轮造成多人死亡的空袭中，至少袭击了六个能源目标，显示莫斯科无意达成能源停火协议。