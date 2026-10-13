一艘货船星期二（10月13日）在保加利亚海岸外遭无人机袭击沉没，船上的11名船员失踪。保加利亚就此召见了俄罗斯大使。

路透社报道，保加利亚官员说，两艘货船在夜间遭到无人机袭击，其中一艘沉没。

在克拉佩茨（Krapets）村附近海域沉没的、悬挂几内亚比绍国旗的“HS Dignity”号货船上，有5名船员获救，仍有11人失踪，搜救行动还在继续。

另一艘遇袭船只为悬挂马耳他国旗的“Chelsea 3”号货船，船员为7名乌克兰人和8名阿塞拜疆人，他们均已获救，且无人受重伤。

保加利亚尚未明确指责俄罗斯发动袭击，但总理拉德夫说，袭击结果“有利于俄罗斯联邦”。他说：“这绝对不可接受——这是在保加利亚领海附近发生的又一次袭击。”

莫斯科方面尚未就这些事件发表评论。

乌克兰和欧盟也谴责这些袭击。欧盟委员会主席冯德莱恩在社交平台X上说：“黑海已成为俄罗斯对乌战争中又一个局势升级的战线，肇事者必须承担责任。”

乌克兰外长西比哈也在X上说，这次袭击再次表明莫斯科蓄意漠视平民生命。他说，黑海是全球粮食安全的重要通道，俄罗斯的袭击是在“将饥饿武器化，并以此挟持全世界”。

保加利亚政府说，拉德夫星期二与冯德莱恩及北约秘书长吕特通电话，呼吁他们支持加强本国的海域和空域监视能力。

据保加利亚政府称，俄罗斯驻保加利亚大使米特罗法诺娃在会见拉德夫后说，她未收到俄罗斯国防部关于黑海商船遇袭事件的消息，但也不排除这可能是第三方挑衅。