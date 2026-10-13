保加利亚附近海域船只遭无人机击沉 11人失踪
10月13日，保加利亚总理拉德夫在索非亚举行的会晤中与俄罗斯驻保加利亚大使米特罗法诺娃交谈。 （路透社）
一艘货船星期二（10月13日）在保加利亚海岸外遭无人机袭击沉没，船上的11名船员失踪。保加利亚就此召见了俄罗斯大使。
路透社报道，保加利亚官员说，两艘货船在夜间遭到无人机袭击，其中一艘沉没。
在克拉佩茨（Krapets）村附近海域沉没的、悬挂几内亚比绍国旗的“HS Dignity”号货船上，有5名船员获救，仍有11人失踪，搜救行动还在继续。
另一艘遇袭船只为悬挂马耳他国旗的“Chelsea 3”号货船，船员为7名乌克兰人和8名阿塞拜疆人，他们均已获救，且无人受重伤。
保加利亚尚未明确指责俄罗斯发动袭击，但总理拉德夫说，袭击结果“有利于俄罗斯联邦”。他说：“这绝对不可接受——这是在保加利亚领海附近发生的又一次袭击。”
莫斯科方面尚未就这些事件发表评论。
乌克兰和欧盟也谴责这些袭击。欧盟委员会主席冯德莱恩在社交平台X上说：“黑海已成为俄罗斯对乌战争中又一个局势升级的战线，肇事者必须承担责任。”
乌克兰外长西比哈也在X上说，这次袭击再次表明莫斯科蓄意漠视平民生命。他说，黑海是全球粮食安全的重要通道，俄罗斯的袭击是在“将饥饿武器化，并以此挟持全世界”。
保加利亚政府说，拉德夫星期二与冯德莱恩及北约秘书长吕特通电话，呼吁他们支持加强本国的海域和空域监视能力。
据保加利亚政府称，俄罗斯驻保加利亚大使米特罗法诺娃在会见拉德夫后说，她未收到俄罗斯国防部关于黑海商船遇袭事件的消息，但也不排除这可能是第三方挑衅。