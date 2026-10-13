克里姆林宫星期二（10月13日）说，俄罗斯向美国出口柴油的协议，与莫斯科在俄乌和平谈判中的立场之间不存在直接联系。

路透社报道，此前有消息人士称，美国总统特朗普的特使曾告诉乌克兰官员，这项允许俄罗斯出口柴油的协议，旨在促使俄罗斯重返俄乌和平谈判。

克宫发言人佩斯科夫在与记者的每日电话简报会上说：“我看不出两者之间有任何直接联系。”

他说：“事实上，这是俄美之间一个互利的合作领域，符合美国、全球能源市场以及俄罗斯的利益。这就是促成协议的原因。”

俄乌和平谈判目前陷入僵局。美国国务卿鲁比奥上星期说，尽管华盛顿承诺继续努力寻求结束战争的途径，但他认为，冲突已陷入危险的僵局。

佩佩斯科夫也驳斥欧洲对这项协议的批评，称欧洲的态度“虚伪”，因为欧洲仍在购买部分俄罗斯石油和液化天然气。

俄罗斯目前仍通过苏联时期建造的“友谊”（Druzhba）输油管道，经由乌克兰向斯洛伐克和匈牙利供应少量石油。

佩斯科夫说：“俄罗斯正向全球市场供应具有竞争力的商品，我们将继续这样做。”