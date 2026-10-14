（华盛顿路透电）由人工智能（AI）投资掀起的股市涨幅，虽然提升了美国人的财富，撑起消费支出，但通货膨胀却也在侵蚀他们的购买力，随之而来的利率上扬更是加剧了住房负担。

在中期选举来临的关键时刻，这些负面因素都在持续发酵，冲击着特朗普总统的民意和共和党的选情。

路透社评论指出，美国正经历财富增长与物价上涨并存的局面。一方面，AI投资热潮推动股市大涨，提升家庭整体财富，有助于维持消费；但另一方面，许多美国人仍面临生活负担沉重的问题，购房成本以及汽油、牛肉等日常商品价格上涨，都让主要依靠工资收入、而非投资收益的家庭承受压力。

从拜登前总统任期结束至特朗普任期的2026年中，美国家庭财富增长了16.5%或大约26万亿美元（约33万亿新元），虽然这绝大多数流向最富裕的1%人，流向最低50%家庭的金额还不足5000亿美元，对他们而言仍相当于10%的财富增长。这引起经济学家质疑：如果财富分配持续失衡，美国能否实现可持续增长？

短期内，消费似乎仍能维持。尽管低收入消费者的信心低迷，他们的支出仍在增长。里士满联邦储备银行的调查显示，收入最低的家庭消费保持稳定；纽约联邦储备银行的调查也显示，较贫困群体尚未出现明显的信贷问题。

美消费增长实反映通胀侵蚀购买力

然而，如果将价格涨幅剥离，美国实际消费支出的增速仅与冠病疫情前大致相当，显示消费增长主要反映的是通胀，人们如今得花更多钱才能勉强维持原有水平。这种持续的心理消耗也解释了，为何在中期选举仅剩数周之际，民意似乎不利于特朗普和共和党。

特朗普在2024年总统选举期间承诺抑制通胀，甚至让物价下降。但过去20个月，物价仍持续上涨。进口关税、美国与伊朗的战争推高能源价格，加上AI投资热潮对整体经济的影响，都使价格压力持续存在。

虽然工资增幅大致跟上消费者物价涨幅，但汽油和牛肉等民众特别关注的商品价格却大幅上涨。日常用品价格上涨，人们或许还能通过削减其他开支应对；但住房等大额支出的成本上升，影响更为深远。

美国人的住房问题受疫情冲击持续至今，在特朗普任期内未见好转。如今随着债券收益率上升，房贷利率过去一年跳涨逾一个百分点，使得原本已沉重的住房负担进一步加剧。