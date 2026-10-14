俄罗斯联邦安全局以涉嫌从事间谍活动为由，拘留一名日本记者，指他搜集涉及俄罗斯国防能力的情报，危害国家安全。日本政府已要求俄方提供相关信息，并公平对待被拘留的日本公民。

路透社报道，俄罗斯联邦安全局星期二（10月13日）发表声明说，这名《北海道新闻》记者在原定离境前一天，在俄罗斯远东萨哈林州（Sakhalin）被捕。不过，当局未说明具体拘留日期。

俄外交部发言人扎哈罗娃证实，被拘记者名为今井祐纪（译音，Imai Yuki）。

俄联邦安全局指称，调查发现这名记者搜集并储存涉及俄罗斯国防能力的信息，准备将情报用于危害俄罗斯国家安全的目的。

俄罗斯国家电视台播出的画面显示，三名蒙面执法人员将一名男子按倒在地并戴上手铐。男子随后被押送上飞机，抵达莫斯科后出庭。当地法院下令将他羁押近两个月。

日本外长茂木敏充星期三（14日）说，日本驻莫斯科大使馆及驻南萨哈林斯克总领事馆已要求俄方说明情况，并呼吁俄方公平对待被拘留者，给予人道主义考量。他没有证实被拘者身份。

《北海道新闻》则说，仍在核实事件详情，并强调将以记者安全为首要考量。

扎哈罗娃批评，日本利用驻俄记者身份搜集危害俄罗斯安全的情报，令人遗憾。她也指责日本在乌克兰战争中采取反俄立场，无视俄方对日本“重新军事化”的关切。

她警告，这起事件将进一步恶化俄日关系。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后，俄日外交关系持续恶化。两国至今仍未签署正式的第二次世界大战和平条约，但日本仍依赖俄罗斯供应部分液化天然气。