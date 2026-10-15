据知情人士及独立研究人员透露，俄罗斯、伊朗和中国正在利用人工智能（AI）工具，在即将到来的美国中期选举前大幅加强虚假信息宣传。

彭博社报道，美国的敌对势力一直在使用生成式AI软件，例如OpenAI 的ChatGPT和Anthropic PBC的Claude，轻松策划大规模的宣传活动，旨在挑起分歧并动摇国外的政治走向。美国官员和研究人员目前担心，恶意行动者可能会利用相同的策略瞄准11月3日的中期选举，不过尚不确定他们当前是否正在这么做。

另一个担忧是，地缘政治对手可能试图操纵AI聊天机器人，影响AI辅助搜索查询所显示的内容，使虚假信息显得更可信。两名知情人士透露，迄今俄罗斯围绕美国中期选举开展的网络宣传活动最为积极，中国和伊朗也表现活跃。

报道指，虽然恶意行动者长期以来一直利用AI工具制造假新闻、虚假信息和深度伪造视频，但生成式AI技术的巨大突破给美国和其他国家带来新的挑战。

参议院情报委员会首席民主党议员、弗吉尼亚州民主党参议员沃纳（Mark Warner）说：“这些AI工具可以帮助外国行动者策划行动、确定目标受众，并研究如何提高干预行动的效果。这意味着威胁发生重大演变，我们必须认真对待，需要比对手提前考虑好几步，而不是在后面追赶。”

影响力和舆论攻势的精细程度不断上升，特朗普政府却以侵犯言论自由为由，解散政府内部用于打击此类活动的多个项目，例如美国联邦调查局（FBI）的“外国影响力特别工作组”，以及国家情报总监办公室（ODNI）的“外国恶性影响中心”。

战略对话研究所（Institute for Strategic Dialogue）情报行动政策与研究高级总监沙弗（Bret Schafer）在谈及美国现状时指出：“在技术能力飙升的同时，我们却在收缩防线。眼下正是我们需要全员动员、共同应对这一新挑战的关键时刻。”

据知情人士透露，针对美国选民、旨在影响中期选举的线上舆论攻势已经展开，但目前尚无证据表明外国行动者正在针对投票基础设施，或试图直接篡改计票结果。

俄罗斯驻美大使馆未对电邮采访做出回应。彭博社记者尝试通过电话联系伊朗驻联合国代表团发言人，但未能接通。中国驻美大使馆发言人则说，中国“反对出于政治目的散布虚假信息，反对利用网络安全问题抹黑中国”。

白宫发言人比斯（Lauren Bis）在电邮声明中指出：“特朗普政府正在采取果断行动保护我们的选举，包括起诉选举犯罪、加强选举基础设施安全，以及保护弱势选民免受欺诈和胁迫。”

特朗普曾多次否认美国情报机构有关俄罗斯试图帮助他赢得2016年大选的说法，但他今年夏天在一次黄金时段讲话中指责中国干预2020年美国选举。

一名了解美国情报的人士透露，在与中期选举有关的影响力行动中，俄罗斯行动者一直试图抹黑支持乌克兰的个别美国议员，而中国支持的行动则针对与美国对华政策相关的特定选举。伊朗方面试图削弱公众对整个美国选举制度的信任。

目前很难评估这些活动对中期选举可能产生的具体影响，部分原因在于，某些行动的目标是为了在更广泛的议题，如美国对乌克兰的援助上动摇选民倾向，而非针对某一具体的国会选区。