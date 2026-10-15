美国联邦储备局星期三（10月14日）发布的最新褐皮书报告显示，随着能源价格上涨渗透至地方经济，美国12个美联储辖区中，有半数在最近几周面临强劲或加剧的物价上涨压力。

除了能源因素外，许多辖区的企业还提到来自其他大宗商品、关税以及保险费用的通胀压力。报告强调，持续处于高位的柴油价格以及随之产生的燃料附加费，正将不断上升的成本沿着整个供应链向上下游传递。

这份基于截至10月5日收集信息的报告，与近期多项表明物价持续走高的宏观经济信号相一致。同日公布的美国消费者价格指数（CPI）显示，9月整体通胀创下五个月来最快增速，各类商品和服务的价格均出现显著上涨。

由于担心通胀无法顺畅回落至2%的既定目标，美联储官员在上个月的会议上实施了自2023年以来的首次加息。鉴于最新的通胀报告高于预期，市场对美联储将在10月27日至28日会议上再次加息的预期短暂升温后回落。目前主流观点预计美联储本月将选择按兵不动，并在今年12月的最后一次议息会议上重新加息。

彭博经济研究指出，美联储当前面临两大突出趋势，一是能源等投入成本的传导构成短期通胀风险，二是企业对人工智能（AI）和自动化的投资显著提升了生产力，使部分企业得以在控制雇员增长的同时实现产出扩张。