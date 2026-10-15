（华盛顿彭博电）美国陆军说，首款高超音速武器“暗鹰”至今仍未完成全面列装，部署进度已延误超过三年，美国在这一领域继续落后于中国和俄罗斯。

美国陆军项目办公室说，“暗鹰”（Dark Eagle）仍在进行列装工作，须完成额外训练、后勤保障及作战准备，才能宣布系统完成列装。陆军此前已错过2023年和2025年的部署期限。

负责陆军导弹项目的洛萨诺7月说，制造商洛克希德·马丁的生产线上“存在一些质量缺陷，一直在处理”。

洛萨诺说，陆军是否接收首批生产批次中剩余的导弹，取决于能否查明并解决缺陷的根源。本周，他在华盛顿出席陆军会议时拒绝进一步说明进展。

洛克希德·马丁在声明中说，公司正“改进生产和制造流程”。

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美国自2018年以来已投入超过120亿美元（约154亿新元）研发高超音速武器。暗鹰又称“远程高超音速武器”，射程超过2776公里，飞行速度可达音速五倍以上，并能在飞行途中改变方向，增加拦截难度。

美国陆军太平洋司令部副司令沃维尔说，两支暗鹰导弹连已组建，并在印太地区演练机动部署，测试发射车转移和准备发射的速度。陆军也希望未来将高超音速武器部署在更小型的发射平台上，包括高机动性多管火箭系统。