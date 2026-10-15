乌克兰恢复对俄罗斯炼油厂发动袭击，俄罗斯梁赞州一座炼油厂星期四遭无人机袭击起火。

乌克兰总统泽连斯基说，乌方的耐心已经耗尽，并批评美国停止向乌克兰提供军事情报，是一项“危险”的决定。

路透社报道，美国总统特朗普上星期天（10月11日）突然宣布俄乌达成能源设施停火协议后，乌克兰暂停袭击俄罗斯炼油厂。不过，俄罗斯持续攻击乌克兰能源基础设施，令基辅日益不满。

泽连斯基星期三（14日）说，俄军袭击导致乌克兰约60万人断电。他警告，如果俄罗斯不停止攻击乌克兰能源设施，乌方也不会无限期暂停反击。

泽连斯基星期四（15日）在《金融时报》的访问中直言，乌克兰的耐心已经耗尽。“（袭击炼油厂的）禁令已经解除。我们不会再遵守了。”

俄罗斯梁赞州州长马尔科夫在Telegram发文证实，乌克兰对当地发动大规模无人机袭击，导致一座炼油厂起火。紧急救援人员已赶往现场，相关财产损失仍在评估中。

泽连斯基也批评华盛顿急于与莫斯科达成商业协议，以及特朗普对俄罗斯总统普京表现出的欣赏。

特朗普上星期六（10日）呼吁乌克兰撤换泽连斯基，并抨击乌方袭击俄罗斯石油设施。此前一天，特朗普宣布与俄罗斯达成柴油供应协议，希望降低因美国和以色列今年2月对伊朗开战而飙升的燃油价格。

尽管乌克兰暂停袭击俄罗斯炼油厂，乌克兰官员指出，美方近日已停止提供俄罗斯弹道导弹来袭的预警情报。

乌方也说，马斯克旗下星链（Starlink）卫星通信服务的军用版本在乌克兰各地网速放缓，影响前线作战及对俄罗斯军事目标的中程打击行动。

马斯克星期三在社媒平台X指出，星链军用版本“星盾”（Starshield）由美国政府拥有和控制，任何网速限制均由美方决定。

泽连斯基说，乌克兰军方此前已接获美国同行警告，如果乌方不停止袭击俄罗斯能源设施，华盛顿将切断情报供应。

他透露，美方最初将服务中断解释为技术故障，但他驳斥了“星链”卫星系统故障可能由技术问题引发的说法。

泽连斯基说：“这不是技术问题，而是人为决定。”

被问及乌克兰是否愿意再次暂停攻击能源设施，以修复与白宫的关系时，泽连斯基说，只有美国提供更多“爱国者”防空导弹拦截弹，乌方才可能同意。他强调，这是乌克兰能够接受的“最低条件”。