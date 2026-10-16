美国总统特朗普说，华盛顿正与北京和莫斯科举行会谈，旨在推动全球核武库规模最大的三个国家实现无核化。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，俄罗斯拥有的库存核弹头数量居全球之冠，其次为美国和中国。不过，在实际部署的核弹头数量上，美国则超越俄罗斯。

特朗普星期四（10月15日）接受美国大全新闻网（Newsmax）采访时指出，他预计中国将在接下来的五年内“赶上”美国。

特朗普说：“整件事令人遗憾，因为如果可能的话，我很乐意看到无核化。但事实上，我们正在就无核化问题同俄罗斯沟通，也在同中国沟通。”

据报道，特朗普已就无核化议题同中国国家主席习近平进行了沟通。

特朗普发表上述言论的数个月前，《新削减战略武器条约》（New START）已于今年较早时到期。

这项于2010年签署的条约仅限延期一次。此前，美国前总统拜登曾同俄罗斯总统普京达成协议，将条约延长五年。由于条约已无法再次法定延期，若要继续维持相关限制，需由双方通过行政决策自愿遵守。