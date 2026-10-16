俄罗斯总统投资特使德米特里耶夫星期五（10月16日）说，美国财政部已要求俄罗斯主权财富基金协助解决两国总统就出售俄罗斯柴油达成的协议所涉及的付款问题。

路透社报道，德米特里耶夫说，美国财政部要求由他领导的俄罗斯直接投资基金“协助处理付款事宜并解决具体操作问题”。

他补充说，俄罗斯直接投资基金“将努力确保所有款项顺利支付，并送达预定收款方”。

美国总统特朗普一周前宣布这项协议，向美国及全球市场供应俄罗斯柴油，以压低燃料价格。这是特朗普在中期选举的重要议题。

但这项协议遭到乌克兰总统泽连斯基强烈批评，而且协议要落实，就必须解除部分针对俄罗斯石油的制裁。

德米特里耶夫在莫斯科举行的俄罗斯能源周会议上说：“多层制裁层层叠加，让所有人都感到困惑。如今，要弄清楚如何摆脱这种局面十分困难。”

“各方正集思广益，讨论如何解除这些制裁。这正是美国目前正在做的事。”

德米特里耶夫此前说，柴油协议可以成为美俄两国开展其他形式经济合作的范例。不过，他说，即将在美国生效的《格雷厄姆法案》实际上将禁止两国之间开展任何投资合作。

这项法案旨在通过加大经济压力，迫使俄罗斯结束战争。法案以已故参议员林赛·格雷厄姆的名字命名。

德米特里耶夫说：“这项法律明显阻碍俄美项目的推进，也妨碍两国在稳定能源市场及参与全球市场运作方面发挥作用。”