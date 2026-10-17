美国总统特朗普宣布，他会根据针对俄罗斯制裁法律的豁免条款，取消多项制裁、限制措施和关税。

美国已故参议员格雷厄姆生前推动一份法案，要求在生效后30天内，对俄罗斯原油前五大进口国的入美商品加征最高达100%关税。

原定条款还规定，法案生效30天后明知故犯购买俄油气的国家，以及协助俄罗斯规避制裁的前五大国家，也面临同等关税惩罚。

特朗普于9月中旬签署这项名为《2026年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯与伊朗法案》的法律。

相关条款即将于星期天（10月18日）正式实施，但特朗普星期五（16日）在白宫发布的行政令宣布：“本人特此豁免适用《格雷厄姆法案》规定的制裁、限制和关税。”

他补充说：“我已向国会提交一份证明，阐明此时推出此类豁免符合美国国家利益。”

特朗普去年1月底重返白宫后，开始着手调停俄乌战争，同时推进美俄关系正常化。

他上周与俄罗斯达成协议，同意俄方向全球出口柴油。此举引起乌克兰强烈不满。

彭博社报道指出，特朗普星期五的行政指令虽然在形式上确立《格雷厄姆法案》提出的关税，但同时暂停了条款执行；若有需要，他未来仍可随时启用这些关税。

豁免这些关税，也使美国避免与俄罗斯能源产品的主要买家，即中国、印度和土耳其等发生潜在冲突。